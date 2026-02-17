Десятки человек обвинили блогера Ермузевича в мошенничестве
Десятки человек обвинили блогера Диму Ермузевича в мошенничестве при продаже онлайн-курса фотографии. По словам учеников, проект позиционировался как «онлайн-университет» с лицензией, которой на самом деле не было.
Одна из студенток рассказала «Осторожно, новости», что заплатила за обучение почти 85 тысяч рублей. В группе было около 60 человек. Во время рекламного эфира, как утверждают участники, Ермузевич заявлял, что программа лицензирована и по итогам выдают полноценный сертификат. Сейчас запись эфира удалена, а вместо документа студентам прислали изображения без печати, подписи и номера лицензии.
Куратор курса сообщил, что государственной аккредитации у программы нет. В ответ на досудебную претензию одной из учениц блогер заявил, что услуги были информационно-консультационными, поэтому лицензия не требуется. Возвращать деньги отказались. Из-за отсутствия официальных документов студентка не смогла оформить налоговый вычет.
Также участникам обещали сотрудничество с брендами. По словам студентов, фактически они получили по одному продукту и не имели прямого контакта с компаниями. Около 20 человек обратились с жалобой в Роспотребнадзор и намерены подать коллективный иск в суд и заявление в прокуратуру.
