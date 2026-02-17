Десятки человек обвинили блогера Ермузевича в мошенничестве

17 февраля 2026, 17:34

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Десятки человек обвинили блогера Диму Ермузевича в мошенничестве при продаже онлайн-курса фотографии. По словам учеников, проект позиционировался как «онлайн-университет» с лицензией, которой на самом деле не было.