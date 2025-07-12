Молния ударила в Останкинскую телебашню в Москве — видео

12 июля 2025, 20:56

Фото: istockphoto/LYagovy

Молния ударила в Останкинскую телебашню в Москве во время ливня. Перед этим несколько дней в городе стояла аномальная жара. СМИ сообщали, что пассажиров на этом фоне высаживали из транспорта.





Момент удара опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».



