Молния ударила в Останкинскую телебашню в Москве — видео
Молния ударила в Останкинскую телебашню в Москве во время ливня. Перед этим несколько дней в городе стояла аномальная жара. СМИ сообщали, что пассажиров на этом фоне высаживали из транспорта.
Момент удара опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Молния попала в Останкинскую башню во время ливня в Москве», — сказано в публикации.
Некоторое время назад появилась информация о затоплении проезжей части на внешней стороне МКАД. Водителям порекомендовали выбирать альтернативные пути проезда. В субботу, 12 июля, стало известно о дневной температуре в столице. Столбик термометра достиг рекордных +34,6°C. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшие дни температура начнет снижаться.