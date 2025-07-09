В Химках построили дом на 447 квартир

09 июля 2025, 09:54

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 447 квартир построили в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» на территории микрорайона Подрезково городского округа Химки, новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.







«Дом стал вторым, построенным в этом ЖК. Это здание Г-образной формы и переменной этажности — от 15 до 18 этажей. Общая площадь дома составляет около 35 тысяч квадратных метров. В корпусе, помимо квартир, расположены коммерческие помещения и 104 кладовые», — говорится в сообщении.