В Химках построили дом на 447 квартир
Дом на 447 квартир построили в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» на территории микрорайона Подрезково городского округа Химки, новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Дом стал вторым, построенным в этом ЖК. Это здание Г-образной формы и переменной этажности — от 15 до 18 этажей. Общая площадь дома составляет около 35 тысяч квадратных метров. В корпусе, помимо квартир, расположены коммерческие помещения и 104 кладовые», — говорится в сообщении.Территория рядом с новостройкой благоустроена. Там предусмотрено пространство для отдыха детей, пожилых людей, семей и владельцев домашних животных. Обустроены площадки для занятия спортом, установлены игровые элементы, проведено озеленение.