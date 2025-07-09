В Подольске начали укладывать асфальт на Шамотной улице
Укладка асфальта началась на улице Шамотная в Подольске, обновить планируется свыше обновить более 6,5 тысячи квадратных метров покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сейчас рабочие обустраивают парковочный карман под укладку асфальта и устанавливают бортовой камень. Следующим этапом станет фрезеровка — удаление верхнего слоя асфальтового покрытия, затем рабочие заасфальтируют 600 метров дороги. В работах задействовано 13 человек, используется семь единиц техники», — говорится в сообщении.Время начала укладки нового асфальта зависит от погоды: для того, чтобы новое покрытие было качественным, его надо укладывать без дождя.
Всего в Подольске в текущем году планируется отремонтировать одиннадцать участков региональных дорог общей протяжённостью около 14 км. Ремонт ведётся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».