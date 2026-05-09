В Сергиевом Посаде выложили свечами орден Великой Отечественной войны
Сергиев Посад присоединился к всероссийской акции «Свеча Памяти». У Вечного огня жители выложили горящими свечами орден Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС Подмосковье Татьяна Сташенко.
Мероприятие организовал молодёжный центр «Атмосфера» при поддержке партии «Единая Россия». Участие в акции приняли молодогвардейцы, волонтёры, студенты, школьники, члены Юнармии и неравнодушные граждане.
«Это очень трогательная акция. Мы возлагаем цветы и зажигаем свечи, отдавая дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», — поделился впечатлением житель Сергиева Посада Юрий.Многие люди приходили с детьми — чтобы приобщить подрастающее поколение к празднику Победы и передать историческую память.