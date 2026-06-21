Более 2,5 тонн гуманитарки доставили в Луганск из Можайска

21 июня 2026, 16:32

Фото: Администрация Можайский г.о.

Из подмосковного Можайска в Старобельский район ДНР прибыла колонна с гуманитарным грузом для военнослужащих. Его вес превысил 2,5 тонны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Помощь организовала местная общественная приемная партии «Единая Россия». Ее собирали на основе запросов бойцов, которые находятся на передовой. Им передали генераторы, бензопилы, насосы, строительные материалы, а также домашние продукты, включая малосольные огурцы, чай и 800 бутылок молока.



Председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников отметил, что сбор шел точечно — важно было, чтобы каждая вещь действительно пригодилась в полевых условиях. К сбору гуманитарки присоединились депутаты, предприниматели, активисты и волонтеры.



Член местного политсовета партии Лидия Афанасьева подчеркнула, что гуманитарный груз — это не только материальная помощь, но и весточки из дома, которые укрепляют моральный дух бойцов и показывают, что их труд и самоотверженность не остаются незамеченными.