В Химках стартовал юношеский баскетбольный турнир «Кубок Тимофея Мозгова»

В Химках стартовал Международный турнир по баскетболу «Кубок Тимофея Мозгова» среди спортсменов до 14 лет. Он будет проходить по 31 мая, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В соревнованиях участвуют восемь юношеских команд. Соперниками подмосковных коллективов из Химок и Раменского станут гости из Минска, Тулы, Черноголовки, ЛНР и ДНР.

«Организатором турнира выступил российский баскетболист, воспитанник БК «Химки», бронзовый призёр чемпионата Европы 2011 года и Олимпиады 2012-го, рекордсмен НБА, победитель американской лиги в составе «Кливленд Кавалерс» Тимофей Мозгов. Финальный игровой день пройдёт 31 мая в баскетбольном центре «Химки». Перед решающими матчами Мозгов поделится секретами профессионального мастерства с юными спортсменами», – рассказали в пресс-службе.