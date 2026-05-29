В Химках стартовал юношеский баскетбольный турнир «Кубок Тимофея Мозгова»
В Химках стартовал Международный турнир по баскетболу «Кубок Тимофея Мозгова» среди спортсменов до 14 лет. Он будет проходить по 31 мая, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В соревнованиях участвуют восемь юношеских команд. Соперниками подмосковных коллективов из Химок и Раменского станут гости из Минска, Тулы, Черноголовки, ЛНР и ДНР.
«Организатором турнира выступил российский баскетболист, воспитанник БК «Химки», бронзовый призёр чемпионата Европы 2011 года и Олимпиады 2012-го, рекордсмен НБА, победитель американской лиги в составе «Кливленд Кавалерс» Тимофей Мозгов. Финальный игровой день пройдёт 31 мая в баскетбольном центре «Химки». Перед решающими матчами Мозгов поделится секретами профессионального мастерства с юными спортсменами», – рассказали в пресс-службе.
29 и 30 мая матчи турнира будут проводиться по адресу: Химки, мкр. Планерная, вл.1, ОУСЦ «Планерная». Начало игр – в 9:00.
31 мая матчи стартуют в 9:00 по адресу: Московская область, Химки, ул. Кирова вл. 27, баскетбольный центр «Химки».
Как пояснили в министерстве, «Кубок Тимофея Мозгова» проводится с целью развития детско-юношеского баскетбола, укрепления спортивных связей между регионами и популяризации здорового образа жизни.