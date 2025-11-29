Достижения.рф

В Химках проведут выездную администрацию

оригинал Фото: администрация г.о. Химки

В среду, 3 декабря, в Химках пройдет выездная администрация. Представители городских управлений и служб ответят на вопросы жителей и учтут их предложения по развитию округа.



Прием будет осуществляться с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Лавочкина, дом 12 (лицей №12).

Химчане смогут задать вопросы и поделиться своими идеями по улучшению городской инфраструктуры в таких сферах, как социальная политика, коммунальное хозяйство, благоустройство дорог и дворовых территорий, а также здравоохранение.

Каждый желающий имеет право подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзывы в онлайн-формате.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0