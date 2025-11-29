В Химках проведут выездную администрацию
В среду, 3 декабря, в Химках пройдет выездная администрация. Представители городских управлений и служб ответят на вопросы жителей и учтут их предложения по развитию округа.
Прием будет осуществляться с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Лавочкина, дом 12 (лицей №12).
Химчане смогут задать вопросы и поделиться своими идеями по улучшению городской инфраструктуры в таких сферах, как социальная политика, коммунальное хозяйство, благоустройство дорог и дворовых территорий, а также здравоохранение.
Каждый желающий имеет право подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзывы в онлайн-формате.
