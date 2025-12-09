Мать двух погибших на пожаре в Подольске детей посадят на три года
Подольский суд вынес приговор женщине, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности двум её детям малолетним детям. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Женщина оставила двух детей двух и четырёх лет одних в запертой на ключ квартире. В её отсутствие в помещении начался пожар, в котором погибли оба ребёнка — они насмерть отравились угарным газом.
«Обвиняемой назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы», — говорится в сообщении.Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск отца детей о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба. По этому иску женщину обязали выплатить два миллиона рублей.
