Мать двух погибших на пожаре в Подольске детей посадят на три года

09 декабря 2025, 10:56

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Подольский суд вынес приговор женщине, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности двум её детям малолетним детям. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Женщина оставила двух детей двух и четырёх лет одних в запертой на ключ квартире. В её отсутствие в помещении начался пожар, в котором погибли оба ребёнка — они насмерть отравились угарным газом.





«Обвиняемой назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы», — говорится в сообщении.