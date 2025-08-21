В Химках рецидивист попался на краже породистой собаки

21 августа 2025, 09:10

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Участковый задержал в Химках ранее неоднократно судимого 47-летнего местного жителя по подозрению в краже собаки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





О краже заявил хозяин собаки. Молодой человек рассказал, что вышел погулять со своим псом породы хаски. На улице Победы он ненадолго зашёл в здание, а собаку оставил привязанной у ограды. Когда хозяин вышел, собаки на месте не было.





«Участковый уполномоченный полиции в ходе отработки жилого сектора в кратчайшие сроки нашёл и задержал подозреваемого, рядом с которым находилась пропавшая собака. Животное вернули законному владельцу», — говорится в сообщении.