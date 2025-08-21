Спасатели извлекли девочку-подростка из котлована с гудроном в Амурской области
В селе Тамбовка Амурской области произошёл инцидент, в результате которого спасатели вытащили девочку 2013 года рождения из котлована, заполненного гудроном. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщение о происшествии поступило в среду, в 19:20 по местному времени, в пожарную часть №60. На место происшествия немедленно выехала аварийно-спасательная группа из трёх человек. По предварительной информации, девочка упала в котлован на территории заброшенного кирпичного завода, где находятся фундаменты промышленных построек с разлитым гудроном.
Спасатели оперативно провели работу по извлечению ребёнка и оказали необходимую помощь. К счастью, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники службы продолжают мониторинг ситуации на заброшенной территории, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Ранее сестра пострадавшей Анны заявила, что та может остаться инвалидом без пальцев, рук или ног после поджога, устроенного беременной Мариной Рыбалко из-за ревности к мужу.
Читайте также: