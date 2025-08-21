Спасатели извлекли девочку-подростка из котлована с гудроном в Амурской области

21 августа 2025, 07:06

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В селе Тамбовка Амурской области произошёл инцидент, в результате которого спасатели вытащили девочку 2013 года рождения из котлована, заполненного гудроном. Об этом пишет РИА Новости.