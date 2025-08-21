Мать невесты не дожила до конца свадьбы в Индии

21 августа 2025, 08:42

В Индии мать невесты скончалась от инфаркта во время свадьбы

Фото: iStock/Ashish Kumar

В Индии мать невесты скончалась от инфаркта прямо во время свадьбы. Женщина не дожила до окончания торжественной церемонии. Об этом сообщает News Meter.





Трагедия произошла в деревне Аббаспур штата Телингана. 38-летняя Кальяни внезапно потеряла сознание, когда провожала свою дочь Синдху в дом жениха. Ее экстренно госпитализировали.

«Женщину немедленно доставили в ближайшую больницу, но врачи констатировали смерть от остановки сердца, вызванной сердечным приступом», — говорится в публикации.