Мать невесты не дожила до конца свадьбы в Индии
В Индии мать невесты скончалась от инфаркта во время свадьбы
В Индии мать невесты скончалась от инфаркта прямо во время свадьбы. Женщина не дожила до окончания торжественной церемонии. Об этом сообщает News Meter.
Трагедия произошла в деревне Аббаспур штата Телингана. 38-летняя Кальяни внезапно потеряла сознание, когда провожала свою дочь Синдху в дом жениха. Ее экстренно госпитализировали.
«Женщину немедленно доставили в ближайшую больницу, но врачи констатировали смерть от остановки сердца, вызванной сердечным приступом», — говорится в публикации.Похороны прошли в понедельник, став для всех членов семьи сильным ударом после свадебного торжества.
