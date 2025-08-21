Девушка может остаться без рук и ног после поджога беременной соперницей

21 августа 2025, 02:46

В Санкт-Петербурге женщина подожгла авто с любовницей мужа

Фото: Istock/rpeterscode

Сестра пострадавшей Анны заявила, что та может остаться инвалидом без пальцев, рук или ног после поджога, устроенного беременной Мариной Рыбалко из-за ревности к мужу. Пострадавшая с ожогами 80% тела продолжает бороться за жизнь в больнице больше двух недель с момента нападения в поселке на севере Петербурга.





Александра, младшая сестра 42-летней Анны, поделилась шокирующими подробностями состояния пострадавшей:





«Если Аня выживет, то останется инвалидом. Возможно, будет без пальцев, рук или ног. У нее сожжены полностью некоторые части тела. Я очень надеюсь, что она продолжает бороться где-то там, внутри себя, понимая, что здесь ее ждет дочка».