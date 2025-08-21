Девушка может остаться без рук и ног после поджога беременной соперницей
В Санкт-Петербурге женщина подожгла авто с любовницей мужа
Сестра пострадавшей Анны заявила, что та может остаться инвалидом без пальцев, рук или ног после поджога, устроенного беременной Мариной Рыбалко из-за ревности к мужу. Пострадавшая с ожогами 80% тела продолжает бороться за жизнь в больнице больше двух недель с момента нападения в поселке на севере Петербурга.
Александра, младшая сестра 42-летней Анны, поделилась шокирующими подробностями состояния пострадавшей:
«Если Аня выживет, то останется инвалидом. Возможно, будет без пальцев, рук или ног. У нее сожжены полностью некоторые части тела. Я очень надеюсь, что она продолжает бороться где-то там, внутри себя, понимая, что здесь ее ждет дочка».
Трагедия произошла 5 августа в поселке Парголово под Санкт-Петербургом. Беременная Марина Рыбалко, находящаяся на восьмом месяце, облила салон автомобиля горючей жидкостью и подожгла его, когда внутри находилась Анна — любовница ее мужа Ивана. Пострадавшая получила термические ожоги первой и второй степени на 80% тела, включая волосистую часть головы, туловище, спину, руки, ноги и промежность. Врачи диагностировали ожоговый шок второй степени.
Окружение Анны возлагает вину на мужа Марины — Ивана, которого называет абьюзером и манипулятором. По словам сестры пострадавшей, мужчина жестоко обманывал обеих женщин: начинал с мелких ограничений, затем настроил Анну против родственников и планировал переселить ее мать из трехкомнатной квартиры, чтобы переехать туда с обеими женщинами.
Марина Рыбалко задержана 6 августа и обвиняется по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом с особой жестокостью). Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 октября 2025 года, учитывая поздний срок беременности. Если вина будет доказана, ей грозит до 20 лет лишения свободы.