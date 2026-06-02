В Химках с крыши дома убрали незаконно установленную вышку сотовой связи

02 июня 2026, 22:44

оригинал Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

Вмешательство Химкинской городской прокуратуры помогло демонтировать вышку сотовой связи, незаконно установленную на крыше многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.





Сотрудники провели проверку по обращению жильцов дома, расположенного по улице Железнодорожной. Они жаловались на незаконное размещение на крыше базовой станции одного из мобильных операторов.

«Было установлено, что в 2024 году обслуживающая дом управляющая компания заключила договор с оператором сотовой связи и на платной основе разместила на кровле 17-этажного здания вышку мобильной связи. Всё это было сделано без необходимого согласия жильцов дома», – рассказали в пресс-службе.