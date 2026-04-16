В прокуратуре Подмосковья раскрыли детали нападения с ножом на пару в Люберцах
Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль расследование убийства женщины и попытку убийства мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного надзорного ведомства.
По предварительным данным, в одной из квартир города Люберцы между бывшим собственником и новыми владельцами помещения произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанёс супружеской паре множественные ножевые ранения.
«Спасаясь от нападавшего, супруги выбежали из подъезда и направились в сторону супермаркета на проспекте Победы. Очевидцы вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, женщина от полученных ранений скончалась в автомобиле. Мужчина госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний москвич», – рассказали в подмосковной прокуратуре.Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В ближайшее время суд выберет для задержанного меру пресечения.
Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал в Люберцах на двух человек в магазине.