В прокуратуре Подмосковья раскрыли детали нападения с ножом на пару в Люберцах

Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль расследование убийства женщины и попытку убийства мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного надзорного ведомства.





По предварительным данным, в одной из квартир города Люберцы между бывшим собственником и новыми владельцами помещения произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанёс супружеской паре множественные ножевые ранения.

«Спасаясь от нападавшего, супруги выбежали из подъезда и направились в сторону супермаркета на проспекте Победы. Очевидцы вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, женщина от полученных ранений скончалась в автомобиле. Мужчина госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний москвич», – рассказали в подмосковной прокуратуре.