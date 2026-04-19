Дело так называемой «бригады» попрошаек в Шереметьево дошло до Генпрокуратуры РФ
В Генпрокуратуру России поступили материалы уголовного дела группы попрошаек, которые действовали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Фигурантами стали семь человек: двое мужчин и пять женщин. Их обвиняют в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и особо крупном мошенничестве.
По версии СКР, мужчины являются частью лобненской преступной группы. Они руководили так называемой «бригадой» попрошаек, а роль женщин заключалась в том, чтобы подходить к пассажирам в аэропорту и рассказывать «жалобные истории» о потерянных билетах, нехватке денег или необходимости срочно добраться к родственникам.
Сумма «пожертвований» обычно составляла от 10 до 30 тысяч рублей, но в отдельных случаях достигала 70–80 тысяч, а однажды — 200 тысяч рублей. Всего в деле насчитывается 17 эпизодов, общий ущерб превысил 800 тысяч рублей.
Некоторые из обвиняемых частично возместили ущерб потерпевшим. В публикации отмечается, что сами фигуранты категорически отрицают участие в организованном преступном сообществе, признавая вину лишь в мошенничестве.