В Подмосковье подвели итоги работ по содержанию территорий за неделю

05 апреля 2026, 13:11

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье подвели итоги работ по содержанию дворовых, придомовых и общественных пространств за неделю. Их приводит пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







В период с 30 марта по 3 апреля приводили в порядок территории в нескольких муниципалитетах. В Пушкинском промыли мусорокамеры в доме №1 на улице Марата. В Красногорске очистили фильтр холодного водоснабжения в доме №17А на Вокзальной улице. В Чехове отремонтировали игровые элементы детской площадки у дома №45 на улице Гагарина.



В Коломне ликвидировали несанкционированную свалку в поселке Малое Уварово. В Истре восстановили участки кровли на доме №5 по улице ЭХ Большевик и на доме №11 по улице Ленина. В Сергиевом Посаде окрасили трубы наружного газопровода домов №201 и №203А по проспекту Красной Армии. В Лобне выполнили плановую замену участка стояка горячего водоснабжения в доме №11 на улице Шадунца.