В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС и восстанавливают тепло
В Шатуре электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
Воробьев заявил, что пожар на ГРЭС ликвидировали. Сейчас специалисты дотушивают и охлаждают объект. Полностью ликвидировать последствия планируют к 17:00. По его словам, в округ направили 20 блочно-модульных котельных.
«Чтобы ускорить работы, направили 20 аварийных бригад из соседних округов. Параллельно готовим резерв: при необходимости обеспечим жителям обогреватели и дополнительные источники тепла», — подчеркнул губернатор.В первую очередь бригады восстанавливают тепло в учреждениях здравоохранения и в пансионате для пожилых. Сейчас они подключают больницу — там работают 3 бригады МОС АВС и 6 бригад Мособлводоканала. Они уже начали монтировать врезки в теплотрассу и в течение двух часов запустят циркуляцию. Параллельно бригады запускают подачу тепла в микрорайон Керва.