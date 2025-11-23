В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС и восстанавливают тепло

23 ноября 2025, 17:12

Губернатор Воробьёв сообщил о ликвидации пожара на Шатурской ГРЭС

оригинал Фото: Istock/Wirestock

В Шатуре электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.





Воробьев заявил, что пожар на ГРЭС ликвидировали. Сейчас специалисты дотушивают и охлаждают объект. Полностью ликвидировать последствия планируют к 17:00. По его словам, в округ направили 20 блочно-модульных котельных.

«Чтобы ускорить работы, направили 20 аварийных бригад из соседних округов. Параллельно готовим резерв: при необходимости обеспечим жителям обогреватели и дополнительные источники тепла», — подчеркнул губернатор.