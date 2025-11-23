В Дубне впервые откроется выставка картин с дополненной реальностью

23 ноября 2025, 10:53

Фото: пресс-служба Администрации Дубны г.о.

В Дубне 29 ноября откроется выставка художника Бориса Макарова «Поля русской славы». Экспозиция объединит классическую живопись и современные технологии.





Организаторы оснастили картины QR-кодами. Помимо этого, гости смогут воспользоваться VR-очками, которые они получат на входе, и услышат музыкальное сопровождение. В выставку вошли более тридцати монументальных полотен, диптихов и триптихов. Они изображают ключевые битвы в истории России, начиная с Древней Руси.



По словам Бориса Макарова, цель проекта — помочь людям лучше узнать историю. Художник сравнивает свои работы с иллюстрациями в учебнике, которые упрощают усвоение информации. Директор проекта Александр Лазарев отметил, что современные технологии усиливают эмоциональное восприятие.

«Как мы наблюдаем на других выставках, ученики не всегда готовы оценить сухие факты. Эмоциональное восприятие гораздо сильнее влияет на запоминание исторических событий. Поэтому использование новых технологий, которые поймут школьники и студенты, которым они близки, очень важно на наш взгляд», — рассказал о задумке Александр.

