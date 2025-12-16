В Химках школьники смастерили новогодние экоигрушки на ёлку

16 декабря 2025, 17:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В Химках на площадке выставочного комплекса «Артишок» прошёл творческий мастер-класс для подростков. Участники изготавливали новогодние украшения из природных материалов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Под руководством депутатов городского округа Инны Монастырской и Валентина Герасимова ребята создали экологичные ёлочные игрушки. Основой для поделок послужили шишки, сушёные апельсины и веточки, из которых получились уникальные фигурки.



Как отметила Инна Монастырская, такие занятия развивают экологическую осознанность. Самодельные украшения из натуральных материалов безопасны для здоровья и окружающей среды.



«Мы учим детей бережному отношению к окружающей среде, показывая, что для создания праздничной атмосферы вовсе не обязательно покупать стекло или пластик», — отметила подчеркнула она.