В Химках сын защитил мать-пенсионерку от телефонных мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники попытались выманить у 74-летней жительницы Химок более миллиона рублей, однако в дело вовремя вмешался её сын: он не дал матери потерять деньги и помог задержать курьера злоумышленников, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась с того, что на домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный, сказал, что он сотрудник телекоммуникационной компании, заявил, что женщина должна сообщить свои паспортные сведения — якобы для перезаключения договора. Женщина назвала эти данные, на этом звонок завершился. Но через несколько дней ей попеременно позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и банка и убедили женщину помочь им в поимке неких преступников, которые хотят завладеть её накоплениями», — говорится в сообщении.Пенсионерка, следуя указаниям злоумышленников, должна была снять со своего счёта более миллиона рублей и передать их курьеру. Но в этот момент она засомневалась и позвонила сыну, чтобы посоветоваться. Сын сказал, что её пытаются обмануть, и вызвал полицию.
Дальнейшее общение со злоумышленниками происходило под контролем полицейских. При передаче денег они задержали курьера мошенников. Им оказался 20-летний житель Новосибирска.
Задержанный молодой человек рассказал, что работу курьером нашёл через один из мессенджеров. Работодатель называл ему адреса, по которым надо забирать деньги и ждать дальнейших указаний. В телефоне курьера обнаружилась пошаговая инструкция от мошенников.
Сейчас полиция устанавливает причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям, а также устанавливает остальных участников банды.
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