Американка совратила 13-летнего школьника и пообещала уйти к нему от мужа

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В США 26-летняя женщина совратила 13-летнего подростка и пообещала уйти к нему от своего мужа. Об этом пишет The Independent.
«Теперь ей предъявлено несколько обвинений, в том числе в «поцелуях, попытке орального секса и половом акте», — пишут в издании.
Как оказалось, обвиняемая Энджел Секстон из штата Флорида сначала переписывалась с подростком, после чего пригласила его к себе в гости. Там между ними произошел половой контакт. Когда школьник вернулся домой, девушка продолжила переписку и пообещала бросить своего мужа ради подростка.
Сначала злоумышленница не признавалась в преступлении, но после подтвердила факт совращения малолетнего. По итогу ее отправили в следственный изолятор, где она находится под залогом в 25 тысяч долларов.
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