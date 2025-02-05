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В Приморском крае обрушился мост вместе с лесовозом

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

В Приморском крае обрушился мост через реку Большая Уссурка. Об этом сообщила администрация Красноармейского округа, где и случилось происшествие.
«В ночь с 4 на 5 февраля произошло обрушение одного пролета муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка», — пишут в telegram-канале администрации.

В целях безопасности был введен запрет на пересечение моста населением. Также в границах села Мельничное был введен режим повышенной готовности. Специалисты выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Пострадавших удалось избежать. На опубликованной администрации фотографии видно, что пролет моста обрушился вместе с лесовозом.

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#происшествия
#дороги
#мост
#приморский край
Суд вынес приговор сыну миллиардера и сооснователя марки водки «Белуга»
Суд приговорил к трём годам тюрьмы сына Андрея Аблитарова за мошенничество
06 февраля 2025, 18:22

Фото: iStock/Zolnierek

Химкинский городской суд Московской области приговорил сына сооснователя марки водки «Белуга» Андрея Аблитарова Артёма к трём годам тюрьмы за мошенничество. По данным Telegram-канала Baza, он подделал подпись своей девушки, продал квартиру и уговорил её взять кредит.
Отмечается, что Артём Аблитаров познакомился с Елизаветой в марте прошлого года в фитнес-клубе. Их отношения развивались быстро, сын миллиардера заявлял о серьёзности своих намерений. В один момент, перед отъездом за границу, девушка оставила мужчине ключи от своего Mercedes'а. Однако, вернувшись домой, узнала, что Аблитаров подделал её подпись и продал автомобиль.

Также выяснилось, что Артём уговорил Елизавету взять кредит на три миллиона рублей, чтобы решить его финансовые проблемы. Он обещал вернуть средства в течение трёх недель, однако так обещания и не сдержал.

После этого девушка написала заявление в полицию. Мужчину арестовали в августе прошлого года.

В марте ему вынесут приговор по ещё одному делу о мошенничестве – у бывшей девушки Юлии он выманил 4,7 миллиона рублей.

Бизнесмен Андрей Аблитаров утверждает, что уже три года не общался с сыном, поэтому не знает, что происходит у него в жизни. Однако отметил. что Артём много раз просил у него деньги, но отец не дал ему ни копейки.

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Легкомоторный самолёт разбился в Подмосковье: подробности, что известно о жертвах
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье
06 февраля 2025, 16:38

Фото: istockphoto/Tangens

В Московской области в районе аэродрома Мячиково упал легкомоторный самолёт. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
Об этом сообщил телеграм-канал «112» со ссылкой на собственные источники. Обстоятельства и причины, вызвавшие чрезвычайное происшествие, предстоит выяснить правоохранителям и специализированным техническим службам.

По уточнённым данным, самолёт «Р-2002 Sierra» выполнял учебно-тренировочный полёт. На борту, по предварительной информации, находились курсант и пилот-инструктор. Вскоре после начала полёта, в 13:10, борт перестал выходить на связь.

Катастрофу подтвердил пилот другого легкомоторного судна, которого диспетчер попросил сделать несколько кругов над местом предполагаемого крушения. Тот подтвердил, что видит борт на земле и он горит.

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#происшествие
#112
#самолет
#пилот
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В Петербурге бард Вадим Стройкин покончил с собой, пока у него шел обыск из-за экстремизма: подробности
06 февраля 2025, 15:27

Вадим Стройкин (Фото: Телеграм @StroykinEsquire)

Следственный комитет Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с гибелью 59-летнего музыканта Вадима Стройкина. По предварительным данным, бард из Екатеринбурга свел счеты с жизнью во время обыска в своей квартире. Подробности – в материале «Радио 1».

Вадим Стройкин: биография, чем известен



Вадим Стройкин родился 23 января в Снежинске, расположенном на Урале. В школьные годы он начал осваивать игру на гитаре, а в старших классах стал участником группы «Болт», исполнявшей песни «Машины Времени» и «Воскресения». После окончания школы Вадим поступил на геологоразведочный факультет Свердловского горного института.

В университете Вадим увлекался альпинизмом и возглавлял клуб спортивного туризма «Простор». В 1990-е годы он завершил обучение в Британской школе журналистики и стал автором и ведущим программы «Антология авторской песни» на радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург». Позже он работал управляющим на турбазе в Башкирии и много путешествовал.

В 2008 году Вадим вернулся в Екатеринбург и основал туристическую фирму «Камелот-Тур». В это же время появилась «Школа гитары Вадима Стройкина», которая со временем выпустила около ста учеников. Позднее Стройкин переехал в Санкт-Петербург, где продолжил преподавание игры на гитаре и работу над новыми проектами.

По словам знакомой музыканта, Вадим был человеком, любящим жизнь.

«Он был спокойным, дружелюбным и музыкальным. Знал много бардовских песен, которые мне тоже нравятся, занимался с детьми. Хотя давно его не видела. Раньше мы встречались на фестивалях и концертах», — поделилась с 78.ru Татьяна Клочихина.

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Обыск в доме Стройкина ​и суицид


6 февраля стало известно, что Вадим Стройкин скончался в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла в тот момент, когда правоохранительные органы пришли с обыском в его квартиру на Парфеновской улице в рамках дела по экстремистской статье. 58-летний музыкант отошел в другую комнату и совершил суицид.

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6-летний правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова находится в детдоме
Правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова помещён в детдом
06 февраля 2025, 14:14

Фото: iStock/Pablo Rodrigo Sanchez Remorini

Правнук убитого бывшего мэра Самары Виктора Тархова находится в детском доме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что внучка самарского чиновника шесть лет назад родила ребёнка, находясь в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывалась. Возлюбленный не признал сына, поэтому девушка осталась с ребёнком одна. Она дала ему фамилию и отчество по имени дедушки.

После ареста Екатерины Тарховой шестилетнего мальчика поместили в детдом, у него нет близких, которые бы могли взять его под опеку.

Отец ребёнка проживает в Израиле. А бабушка, Людмила Тархова, отбывает наказание в колонии. В 2022 году её приговорили к семи годам тюрьмы за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Александра Милеева.

Сама Екатерина Тархова, подозреваемая в убийстве деда и его жены, официально не работала уже несколько нет. При этом знакомые семьи утверждают, что девушка заботилась о сыне, он ни в чём не нуждался.

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Mash: В Петербурге во время обыска покончил с собой бард и радиоведущий Стройкин
06 февраля 2025, 13:52

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге покончил жизнь самоубийством известный радиоведущий и бард Вадим Стройкин. Это произошло в тот момент, когда к нему с обыском по делу об экстремизме пришли правоохранители.
О трагическом происшествии рассказал телеграм-канал Mash. Полицейские пришли пришли домой к преподавателю по гитаре, автору стихов и в прошлом радиоведущему «Эхо Москвы – Екатеринбург» в его квартиру на Парфёновской улице в рамках возбуждённого дела по экстремистской статье. Под надуманным предлогом Вадим вышел в соседнюю комнату и совершил суицид. Позже правоохранители обнаружили бездыханное тело 58-летнего музыканта.

Вадим Стройкин родился на Урале, закончил Британскую школу журналистики. Некоторое время он трудился на радиостанции в качестве автора и ведущего программы «Антология авторской песни», основал турфирму «Камелот-тур». Потом решил полностью посвятил себя музыке, перебрался в Питер, писал песни и преподавал игру на гитаре.

Следственные действия проходили по уголовному делу об участии в террористической организации — у силовиков были вопросы к музыканту по части донатов в пользу ВСУ.

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