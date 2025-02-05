В Приморском крае обрушился мост вместе с лесовозом

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В Приморском крае обрушился мост через реку Большая Уссурка. Об этом сообщила администрация Красноармейского округа, где и случилось происшествие.
«В ночь с 4 на 5 февраля произошло обрушение одного пролета муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка», — пишут в telegram-канале администрации.
В целях безопасности был введен запрет на пересечение моста населением. Также в границах села Мельничное был введен режим повышенной готовности. Специалисты выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Пострадавших удалось избежать. На опубликованной администрации фотографии видно, что пролет моста обрушился вместе с лесовозом.
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Иван Мусатов