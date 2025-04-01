Жители Подмосковья могут присоединиться к акции «Сдай макулатуру – спаси дерево»

Фото: сайт sdai-bumagu.com
В Подмосковье с 14 апреля по 18 мая 2025 года будет проводиться акция «Эко – марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Об этом сообщили её организаторы.
Мероприятие проводит Всероссийский эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА, Проект «Подари Дерево» при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникации Московской области.
На конкурс приглашаются жители Московской области, волонтёры, юнармейцы, члены молодёжных парламентов, патриотических клубов и объединений, студенты, школьники, образовательные учреждения, молодёжные центры, учреждения и организации любых форм собственности.
Участникам марафона предлагается собрать максимально возможное количество макулатуры – газет; книг; журналов; бумаги; архивных документов для конфиденциального уничтожения. Макулатура перевязывается или укладывается в коробки либо мешки.
Для участия в марафоне следует заполнить заявку на сайте мероприятия. Заявки принимают от физлиц или организаций, собравших не менее килограмма макулатуры.
Победителями станут муниципальные районы и городские округа Московской области, сдавшие в переработку самое большое количество макулатуры в относительном показателе к числу жителей. Их наградят сертификатами о сохранении природных ресурсов и призами.
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«Цели марафона – предотвратить попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду, вовлечение их в хозяйственный оборот; формирование экологической культуры у жителей региона; экологическое просвещение и информирование; воспитание у жителей бережного отношения к окружающей среде, популяризация идей ресурсосбережения; улучшение окружающей среды и поддержание чистоты; экономия природных ресурсов – деревьев, воды и электричества – за счёт сдачи макулатуры во вторичную переработку; развитие культуры раздельного сбора мусора», – говорится в сообщении.Каждому участнику начислят эко-баллы от 500 кг сданной макулатуры, на которые можно будет выбрать призы.
На конкурс приглашаются жители Московской области, волонтёры, юнармейцы, члены молодёжных парламентов, патриотических клубов и объединений, студенты, школьники, образовательные учреждения, молодёжные центры, учреждения и организации любых форм собственности.
Участникам марафона предлагается собрать максимально возможное количество макулатуры – газет; книг; журналов; бумаги; архивных документов для конфиденциального уничтожения. Макулатура перевязывается или укладывается в коробки либо мешки.
Для участия в марафоне следует заполнить заявку на сайте мероприятия. Заявки принимают от физлиц или организаций, собравших не менее килограмма макулатуры.
Победителями станут муниципальные районы и городские округа Московской области, сдавшие в переработку самое большое количество макулатуры в относительном показателе к числу жителей. Их наградят сертификатами о сохранении природных ресурсов и призами.
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Лора Луганская