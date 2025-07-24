Экс-тренер «Локомотива» похвалил Пиняева за отказ от перехода в ЦСКА

24 июля 2025, 12:11

Билялетдинов поддержал Пиняева, отказавшегося от перехода в ЦСКА

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» Ринат Билялетдинов оценил решение нападающего Сергея Пиняева остаться в команде.