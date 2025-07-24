Экс-тренер «Локомотива» похвалил Пиняева за отказ от перехода в ЦСКА
Экс-тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» Ринат Билялетдинов оценил решение нападающего Сергея Пиняева остаться в команде.
Ранее сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева. Трансфер зависел от решения игрока, который в конечном счёте пожелал остаться с «железнодорожниками».
Билялетдинов отметил, что ЦСКА действует по уже отработанной схеме – усилить себя и ослабить конкурента. По такой стратегии переманили уже Мухина и Жемалетдинова.
ЦСКА, по словам собеседника Metaratings.ru, действовал правильно, однако и решение Пиняева Билялетдинов поддержал. По всей видимости, игрок прикипел к «Локомотиву», несмотря на то, что не является воспитанником академии, а пришёл из Самары.
Контракт Пиняева с «Локомотивом» действует до 30 июня 2028 года. В прошлом сезоне в активе 20-летнего игрока насчитывается 38 матчей во всех турнирах, 11 голов и восемь результативных передач. Рыночная стоимость нападающего, по данным портала Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро.
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