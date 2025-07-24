Писарев подтвердил статус «Динамо» как претендента на золото РПЛ
Тренер сборной России Николай Писарев после ничьи «Динамо» с «Балтикой» в первом туре РПЛ подчеркнул сильные позиции динамовцев.
В бседе с Metaratings.ru он похвалил амбициозную игру калининградцев, но добавил, что долго держаться на эмоциях невозможно.
Отсутствие Тюкавина, Майсторовича и других звезд усложняет задачу, но команда Карпина все равно считается претендентом на первое место.
Напомним, Евгений Писарев о «Кабаре» в Театре Наций, наследии Таирова и своем юбилее.
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