Вячеслав Колосков оценил готовность команд РПЛ после первого тура
Колосков: в РПЛ нет явного лидера, я бы не торопился называть фаворитов
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился своими впечатлениями о первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26. Он отметил, что команды продемонстрировали разные уровни готовности к борьбе за чемпионство.
Локомотив» не впечатлил меня в первом тайме. На поле было много неразберихи и неорганизованности, а также большое количество неточностей и грязноватой игры. Однако во втором тайме я увидел отдельные хорошие эпизоды от «Локомотива», — сказал Колосков в интервью Metaratings.ru.
Колосков отметил, что в настоящее время нет явного лидера в лиге. Он упомянул игру «Зенита», который, по его мнению, также является звездной командой, и обратил внимание на то, как ЦСКА сыграл с «Оренбургом». Колосков добавил, что не стоит спешить с определением фаворитов.
В первом туре сезона «Зенит» продемонстрировал свою силу, одержав уверенную победу над «Ростовом» со счетом 2:1. Не остался в стороне и «Краснодар», который разгромил «Пари НН» с впечатляющим результатом 3:0. «Локомотив» также показал отличную игру, оставив «Сочи» без шансов и завершив встречу с тем же счетом 3:0. Однако матч между ЦСКА и «Оренбургом» стал настоящей интригой, завершившись нулевой ничьей, что оставило зрителей в ожидании дальнейших столкновений.