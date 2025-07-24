Вячеслав Колосков оценил готовность команд РПЛ после первого тура

24 июля 2025, 14:10

Колосков: в РПЛ нет явного лидера, я бы не торопился называть фаворитов

Фото: iStock/Rafa Jodar

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился своими впечатлениями о первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26. Он отметил, что команды продемонстрировали разные уровни готовности к борьбе за чемпионство.







Локомотив» не впечатлил меня в первом тайме. На поле было много неразберихи и неорганизованности, а также большое количество неточностей и грязноватой игры. Однако во втором тайме я увидел отдельные хорошие эпизоды от «Локомотива», — сказал Колосков в интервью Metaratings.ru.