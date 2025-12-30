В Красногорске в ближайшие годы рассчитывают открыть пять станций метро

30 декабря 2025, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске в ближайшие годы планируют открыть пять новых станций метрополитена, две из которых будут располагаться в центре города. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Волков.





Все станции будут относиться к Рублёво-Архангельской ветке подземки, которая соединит Красногорск с комплексом «Москва-Сити».

«В 2027 году появятся станции «Липовая роща», «Рублёво-Архангельское». Дальше, ближе к Новорижскому шоссе, где сегодня расположен гипермаркет «Глобус», будет транспортно-пересадочный узел станции «Ильинская». Уже начато проектирование станций «Красногорская» неподалёку от одноименной станции МЦД, и «Изумрудные холмы», – уточнил Волков.