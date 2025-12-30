В Красногорске в ближайшие годы рассчитывают открыть пять станций метро
В Красногорске в ближайшие годы планируют открыть пять новых станций метрополитена, две из которых будут располагаться в центре города. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Волков.
Все станции будут относиться к Рублёво-Архангельской ветке подземки, которая соединит Красногорск с комплексом «Москва-Сити».
«В 2027 году появятся станции «Липовая роща», «Рублёво-Архангельское». Дальше, ближе к Новорижскому шоссе, где сегодня расположен гипермаркет «Глобус», будет транспортно-пересадочный узел станции «Ильинская». Уже начато проектирование станций «Красногорская» неподалёку от одноименной станции МЦД, и «Изумрудные холмы», – уточнил Волков.По его словам, это сыграет колоссальную роль в повышении комфорта жителей.