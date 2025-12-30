Ветераны предложили присвоить Красногорску звание «Города трудовой доблести»
Подмосковный Красногорск может стать «Городом трудовой доблести». Предложение присвоить ему это звание высказало местное ветеранское сообщество. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Инициатива получила поддержку местных властей и РАН.
«Наш Совет ветеранов и организация «Боевое братство» вышли вышло с предложением, которую я поддержал, — присвоить Красногорску звание «Город трудовой доблести». И мы получили положительное заключение от Российской академии наук», — сказал глава округа Дмитрий Волков.Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны предприятия Красногорска работали на нужды фронта и жители вносили свой посильный вклад в Победу.
«Город трудовой доблести» — почётное звание, созданное для увековечивания подвига тружеников тыла.