В Химках стартовало строительство тренировочной базы футбольного ЦСКА
В Химках начали строить новую тренировочную базу футбольного клуба ЦСКА. Спортивный комплекс будет располагаться на берегу озера Круглое, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В учебно-тренировочном комплексе создадут все условия для подготовки профессиональных спортсменов.
«На территории предполагается обустроить четыре футбольных поля с системами подогрева. Одно из них оборудуют искусственным газоном и трибуной на 500 болельщиков. Помимо этого, в состав комплекса войдёт жилой корпус на 160 спортсменов, медцентр и зал для разминки. Здание оснастят автономной инженерной инфраструктурой с собственной котельной, водозаборным узлом и трансформаторной подстанцией», – рассказали в администрации.Новая база позволит одновременно размещать и тренировать игроков основного состава ЦСКА, молодёжную команду и воспитанников академии клуба. Объект с современной инфраструктурой откроют и для учеников спортивных школ Московской области.
Полностью завершить строительство предполагается с конца 2028 года по начало 2029-го. Проект реализуют в рамках государственной программы по развитию спортивной инфраструктуры региона.