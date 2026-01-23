Достижения.рф

В Химках стартовало строительство тренировочной базы футбольного ЦСКА

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках начали строить новую тренировочную базу футбольного клуба ЦСКА. Спортивный комплекс будет располагаться на берегу озера Круглое, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



В учебно-тренировочном комплексе создадут все условия для подготовки профессиональных спортсменов.

«На территории предполагается обустроить четыре футбольных поля с системами подогрева. Одно из них оборудуют искусственным газоном и трибуной на 500 болельщиков. Помимо этого, в состав комплекса войдёт жилой корпус на 160 спортсменов, медцентр и зал для разминки. Здание оснастят автономной инженерной инфраструктурой с собственной котельной, водозаборным узлом и трансформаторной подстанцией», – рассказали в администрации.
Новая база позволит одновременно размещать и тренировать игроков основного состава ЦСКА, молодёжную команду и воспитанников академии клуба. Объект с современной инфраструктурой откроют и для учеников спортивных школ Московской области.

Полностью завершить строительство предполагается с конца 2028 года по начало 2029-го. Проект реализуют в рамках государственной программы по развитию спортивной инфраструктуры региона.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0