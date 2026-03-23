В Химках строят 17-этажный корпус ЖК «Новый Зеленоград»

23 марта 2026, 13:58

В городском округе Химки продолжается строительство жилого комплекса «Новый Зеленоград». Девелопер Ikon Development возводит 17-этажный корпус №5 на 448 квартир, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







Корпус, как и предыдущие дома комплекса, спроектирован архитектурным бюро SPEECH. Фасады здания выполнены в ярком цветовом решении, квартиры отличаются удобными планировками и высотой потолков 2,7 метра.



ЖК расположен в Химках рядом с Зеленоградом. В рамках первой очереди уже введены в эксплуатацию и заселены 10 домов, где проживают около 1,7 тысячи человек. Для жителей открыты собственная начальная школа и детский сад.



Корпус №5 станет последним домом первой очереди. Строительство ведётся по графику, завершить работы и передать ключи планируется в первом квартале 2027 года.