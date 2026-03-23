Жителя Подмосковья задержали за угрозу убить свою сожительницу и брата
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 46-летнего ранее судимого за кражу жителя Воскресенка, пытавшегося зарезать свою сожительницу и родного брата. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл в квартире одного из домов на улице Комсомольская в Воскресенске.
«Прибывшие правоохранители выяснили, что мужчина во время застолья поругался с сожительницей и начал бить её по лицу. За женщину вступился брат агрессора, тогда тот схватил нож и начал угрожать расправой и сожительнице, и родственнику», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали нападавшего и передали полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
