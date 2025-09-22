В Сергиевом Посаде обновят скверы и площадь
Этой осенью в Сергиево-Посадском округе завершают благоустройство. Работы идут сразу в трёх местах — скверах Реммаша и Богородского, а также на центральной площади Хотькова, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
На программу благоустройства в округе выделили более 120 миллионов рублей. В Реммаше сделают новые дорожки, установят качели и парковые диваны из экоматериалов, озелененят территории. Сквер планируют открыть 30 октября.
«При формировании Народной программы было получено более 6 000 заявок от жителей посёлка с просьбой благоустроить этот сквер. Фракция «Единая Россия» приняла единогласное решение изыскать в местном бюджете 17,5 миллионов рублей и создать для людей современное, функциональное пространство», — отметил депутат Московской областной Думы от «Единой России» Александр Легков.
В Богородском создают арт-объекты — пять деревянных фигур в стиле знаменитой Богородской игрушки. В Хотькове обновят территорию площадью 1,1 га, подъездные дороги и парковку. Работы завершат к 30 ноября.
Ранее по Народной программе уже благоустроили сквер в селе Васильевское. Там установили новые дорожки, лавочки и освещение.