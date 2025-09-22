В Сергиевом Посаде обновят скверы и площадь

22 сентября 2025, 12:00

оригинал Фото: Отделение «Единой России» в Сергиево-Посадском округе

Этой осенью в Сергиево-Посадском округе завершают благоустройство. Работы идут сразу в трёх местах — скверах Реммаша и Богородского, а также на центральной площади Хотькова, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».





На программу благоустройства в округе выделили более 120 миллионов рублей. В Реммаше сделают новые дорожки, установят качели и парковые диваны из экоматериалов, озелененят территории. Сквер планируют открыть 30 октября.



«При формировании Народной программы было получено более 6 000 заявок от жителей посёлка с просьбой благоустроить этот сквер. Фракция «Единая Россия» приняла единогласное решение изыскать в местном бюджете 17,5 миллионов рублей и создать для людей современное, функциональное пространство», — отметил депутат Московской областной Думы от «Единой России» Александр Легков.