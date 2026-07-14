В Химках устанавливают обстоятельства появления незаконных свалок

14 июля 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Специалисты Минэкологии и природопользования Московской области и сотрудники Управления МВД России выясняют, как в Химках появились незаконные свалки. Министерство вместе с правоохранителями проверили сигнал жителей о несанкционированном складировании отходов.





В ходе осмотра в квартале Черкизово и в деревне Дубровки обнаружили грунт неизвестного происхождения, перемешанный со строительным мусором.

«В первом случае часть отходов складирована в водоохранной зоне ручья. На момент осмотра деятельность по обращению с отходами не велась, спецтехника и рабочий персонал отсутствовали. Собственники земли установлены, это физические лица», – рассказали в пресс-службе подмосковного Минэкологии.