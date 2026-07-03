В Московской области запустили экологическую акцию «Лето без пакета»
3 июля – Всемирный день отказа от пластиковых пакетов. В этот день компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» объявила о старте экологической акции «Лето без пакета», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Суть акции – в том, чтобы на летнее время полностью отказаться от пакетов в пользу многоразовых шопперов и сумок-авосек.
«Отказ от одного пластикового пакета в магазине может казаться мелочью, но именно из таких ежедневных решений складывается глобальный экологический эффект. Средний срок жизни одноразового пакета – около 20 минут, а разлагается он до 400 лет, отравляя почву и мировой океан микропластиком. Акция «Лето без пакета» – не просто конкурс, а наглядный способ показать, что комфортная жизнь возможна без лишнего мусора», – отметили в Минчистоты.Чтобы стать участником акции, житель должен сделать фото, как он складывает покупки в многоразовый шоппер или авоську; отправить снимок на почту press@ecowm.ru; выложить фотографию на своей странице во «ВКонтакте» с хештегами #летобезпакета и #ЭкоЛайф
Итоги конкурса подведут в конце лета. Самые активные участники получат фирменные шопперы и памятные сувениры от компании.