В Москве ввели карантин из-за вспышки бешенства

Фото: Istock/Wavetop

Власти Москвы ввели карантин по бешенству в районе Щукино. Причиной послужил случай заболевания домашнего животного. Соответствующее распоряжение появилось на сайте столичной мэрии.



Документ предписывает сохранять ограничительные мероприятия до 17 января 2026 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта. Заболевание выявили 17 ноября в квартире на улице Гамалеи.

Неблагополучным пунктом признали всю прилегающую территорию, которую ограничивают улицы Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также русла Соболевского ручья и реки Москвы.

На время карантина в этой зоне запрещено проводить мероприятия с животными и вывозить с территории восприимчивых животных. Исключение составляет вывоз на убой на специализированные предприятия или вывоз животных, которых вакцинировали против бешенства в последние 179 дней.

Ольга Щелокова

