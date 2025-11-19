В Москве ввели карантин из-за вспышки бешенства
Власти Москвы ввели карантин по бешенству в районе Щукино. Причиной послужил случай заболевания домашнего животного. Соответствующее распоряжение появилось на сайте столичной мэрии.
Документ предписывает сохранять ограничительные мероприятия до 17 января 2026 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта. Заболевание выявили 17 ноября в квартире на улице Гамалеи.
Неблагополучным пунктом признали всю прилегающую территорию, которую ограничивают улицы Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также русла Соболевского ручья и реки Москвы.
На время карантина в этой зоне запрещено проводить мероприятия с животными и вывозить с территории восприимчивых животных. Исключение составляет вывоз на убой на специализированные предприятия или вывоз животных, которых вакцинировали против бешенства в последние 179 дней.
