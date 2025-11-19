Ветераны провели урок мужества для воспитанников раменского детского сада
В дошкольном отделении Раменской школы №5 прошёл урок мужества.
Занятие для воспитанников детского сада провели руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик, участник СВО Фома Овчинников и участник контртеррористической операции на Северном Кавказе Ярослав Ребров.
Гости показали детям снаряжение и объяснили, какие меры безопасности необходимо соблюдать в повседневной жизни.
«На уроках мужества мы всегда делаем акцент на безопасном поведении в повседневной жизни. Ведь это залог сохранения жизни и здоровья детей и их родителей», — сказал Александр Кулик.Участники встречи рассказали дошкольникам о важности послушания наставникам и хорошей учёбы. По их словам, эти знания помогут детям в будущем. В завершение урока организаторы в игровой форме познакомили детей с историями о русских богатырях, которые защищали Русь и стояли на страже мирной жизни народа.