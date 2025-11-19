В Химках волонтёры Подмосковья отработали навыки первой помощи на базе Академии МЧС
18 ноября Академия гражданской защиты МЧС России приняла образовательный интенсив для 100 волонтёров из 20 округов Подмосковья. Участники отработали навыки первой помощи в условиях, близких к реальным ЧС.
Организаторы разделили добровольцев на четыре группы по 25 человек. Спасатели и инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей учили их останавливать кровотечения, накладывать жгуты, проводить сердечно-лёгочную реанимацию на манекене и транспортировать пострадавших. Помимо этого, волонтёры освоили приём Геймлиха для помощи при попадании предмета в дыхательные пути.
По итогам занятий волонтёры заявили, что чувствуют уверенность в своих силах и готовы прийти на помощь в любой критической ситуации. Этот интенсив стал третьим по счёту в 2025 году. Всего обучение в этом году прошли триста человек из регионального движения «Волонтёры Подмосковья».
По итогам занятий волонтёры заявили, что чувствуют уверенность в своих силах и готовы прийти на помощь в любой критической ситуации. Этот интенсив стал третьим по счёту в 2025 году. Всего обучение в этом году прошли триста человек из регионального движения «Волонтёры Подмосковья».