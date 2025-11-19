В Химках волонтёры Подмосковья отработали навыки первой помощи на базе Академии МЧС

19 ноября 2025, 20:18

оригинал Фото: пресс-служба Администрации г.о. Химки

18 ноября Академия гражданской защиты МЧС России приняла образовательный интенсив для 100 волонтёров из 20 округов Подмосковья. Участники отработали навыки первой помощи в условиях, близких к реальным ЧС.







Организаторы разделили добровольцев на четыре группы по 25 человек. Спасатели и инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей учили их останавливать кровотечения, накладывать жгуты, проводить сердечно-лёгочную реанимацию на манекене и транспортировать пострадавших. Помимо этого, волонтёры освоили приём Геймлиха для помощи при попадании предмета в дыхательные пути.



По итогам занятий волонтёры заявили, что чувствуют уверенность в своих силах и готовы прийти на помощь в любой критической ситуации. Этот интенсив стал третьим по счёту в 2025 году. Всего обучение в этом году прошли триста человек из регионального движения «Волонтёры Подмосковья».

