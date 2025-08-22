Воробьёв в День российского флага наградил добровольцев подразделения БАРС

22 августа 2025, 18:02

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в День Государственного флага России вручил госнаграды добровольцам подразделения БАРС. Это трое бойцов из Подмосковья, которые вступили в воинское братство и проявили героизм в зоне СВО.





Добровольческие отряды БАРС – Боевой армейский резерв страны – были созданы по решению президента для усиления воинских частей. В них служат как опытные офицеры, так и молодые бойцы, прошедшие спецподготовку на полигонах. «Барсы» не раз демонстрировали свои умение, отвагу и храбрость на самых сложных участках фронта.



На церемонию награждения в Доме регионального правительства герои приехали с жёнами, детьми и родными.



«Сегодня, в День российского флага, по поручению президента я имею честь вручить высокие заслуженные боевые награды нашим ребятам, героям БАРСа – этого именитого подразделения. Здесь присутствуют те, кто с первого дня защищает страну. Свои награды сегодня получат ребята, которые воевали достойно, мужественно. И очень приятно, что это жители нашей Московской области», – сказал губернатор.

«Мы откровенно тогда поговорили, вспомнили, что наши деды воевали, и в итоге пошли в добровольцы. Сражались на горячих направлениях, всякое видели. Было ли страшно? Конечно, мы же все люди. Но это наша работа, нужно с достоинством нести честь офицера. Будущему поколению хотел бы пожелать не забывать свою историю. Это самое важное», – сказал боец.

«Ставр – это кличка моей собаки, несколько лет назад я забрал её из приюта, и она до сих пор с нами, преданно служит моей семье. Вот поэтому и решил взять себе такой позывной. Друзья, которые были в зоне СВО, честно предупреждали, что меня там ждёт, пытались отговорить. Но я всё равно поехал и не жалею. У меня закончился контракт, но я подписал новый и скоро вернусь к боевым товарищам», – рассказал боец.

«Ещё в 2022 году хотел принять участие в спецоперации, но получилось только в 2024-м – нужно было подтянуть здоровье. Когда мне дали добро, сразу отправился на передовую. До этого у меня была только военная кафедра, однако особого дискомфорта в зоне СВО не ощутил. Получил ранение – скорее всего, это был сброс гранаты с дрона. Сейчас продолжаю восстанавливаться. Дальнейших планов пока не строю, провожу время с семьёй», – рассказал лейтенант.

