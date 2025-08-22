Воробьёв в День российского флага наградил добровольцев подразделения БАРС
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в День Государственного флага России вручил госнаграды добровольцам подразделения БАРС. Это трое бойцов из Подмосковья, которые вступили в воинское братство и проявили героизм в зоне СВО.
Добровольческие отряды БАРС – Боевой армейский резерв страны – были созданы по решению президента для усиления воинских частей. В них служат как опытные офицеры, так и молодые бойцы, прошедшие спецподготовку на полигонах. «Барсы» не раз демонстрировали свои умение, отвагу и храбрость на самых сложных участках фронта.
На церемонию награждения в Доме регионального правительства герои приехали с жёнами, детьми и родными.
«Сегодня, в День российского флага, по поручению президента я имею честь вручить высокие заслуженные боевые награды нашим ребятам, героям БАРСа – этого именитого подразделения. Здесь присутствуют те, кто с первого дня защищает страну. Свои награды сегодня получат ребята, которые воевали достойно, мужественно. И очень приятно, что это жители нашей Московской области», – сказал губернатор.
Майор с позывным «Амур» родом из Самары. В 2013 году переехал с семьёй в Подмосковье и сейчас живёт в Подольске. Сколько себя помнит, всегда мечтал стать офицером и даже, уволившись в запас, в душе оставался им. Когда в 2014 году на Донбассе начались боевые действия, собрался с другими отставными офицерами и вместе с ними решил отправиться туда.
«Мы откровенно тогда поговорили, вспомнили, что наши деды воевали, и в итоге пошли в добровольцы. Сражались на горячих направлениях, всякое видели. Было ли страшно? Конечно, мы же все люди. Но это наша работа, нужно с достоинством нести честь офицера. Будущему поколению хотел бы пожелать не забывать свою историю. Это самое важное», – сказал боец.
Губернатор вручил майору орден Мужества. Для «Амура» это уже третья награда. В его послужном списке также медаль «За отвагу», награды ДНР и ЛНР.
Другой герой – рядовой с позывным «Ставр» из Домодедова – военным стать не мечтал, по профессии он строитель. Когда началась спецоперация, стал собирать и возить гуманитарную помощь «за ленту», где у него служили знакомые. А в 2024-м решил, что на передовой его помощь будет нужнее. Заключил контракт и отправился на фронт. В составе расчёта гаубичной артиллерийской установки уничтожал врага на разных участках боевого соприкосновения. Воробьёв вручил ему медаль «За отвагу».
«Ставр – это кличка моей собаки, несколько лет назад я забрал её из приюта, и она до сих пор с нами, преданно служит моей семье. Вот поэтому и решил взять себе такой позывной. Друзья, которые были в зоне СВО, честно предупреждали, что меня там ждёт, пытались отговорить. Но я всё равно поехал и не жалею. У меня закончился контракт, но я подписал новый и скоро вернусь к боевым товарищам», – рассказал боец.Боец из Котельников с позывным «Хартун» на «гражданке» был учителем английского языка в школе, а на фронте переквалифицировался в помощника гранатометчика.
«Ещё в 2022 году хотел принять участие в спецоперации, но получилось только в 2024-м – нужно было подтянуть здоровье. Когда мне дали добро, сразу отправился на передовую. До этого у меня была только военная кафедра, однако особого дискомфорта в зоне СВО не ощутил. Получил ранение – скорее всего, это был сброс гранаты с дрона. Сейчас продолжаю восстанавливаться. Дальнейших планов пока не строю, провожу время с семьёй», – рассказал лейтенант.«Хартун» – многодетный отец. Вместе с ним на церемонию награждения приехали трое сыновей и супруга.
В Московской области для участников СВО и их родных действует 75 мер поддержки, в том числе более 30 региональных. Это помощь с оформлением документов и льгот, реабилитацией и лечением, обучением. Предусмотрен бесплатный уход и социальное обслуживание на дому, прокат технических средств реабилитации, психологическая помощь.
На территории региона – три крупных реабилитационных центра: «Ясенки», им. А.И. Мещерякова и «Протэкс-центр».
Большое внимание уделяют семьям героев. Для них предусмотрены зачисление детей в детсады, школы, бесплатное питание, кружки, секции, отдых в лагере «Литвиново», выплаты за земельный участок и газификация.