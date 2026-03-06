Полицейский автомобиль сбил женщину с ребенком в Ленобласти

06 марта 2026, 01:43

Фото: iStock/Ajax9

В поселке Ушаки (Ленинградская область) произошло ДТП с участием экипажа ДПС. Служебный автомобиль сбил женщину с ребенком, сообщает Телеграм-канал Дорожный Контроль СПБ | ЛО.