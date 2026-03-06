Полицейский автомобиль сбил женщину с ребенком в Ленобласти
В поселке Ушаки (Ленинградская область) произошло ДТП с участием экипажа ДПС. Служебный автомобиль сбил женщину с ребенком, сообщает Телеграм-канал Дорожный Контроль СПБ | ЛО.
По предварительным данным, машина ДПС двигалась со скоростью около 90–100 км/ч при установленном ограничении в 60 км/ч. Сотрудники совершали обгон грузовика, но в результате маневра сбили пешеходов. При этом ни водитель, ни пассажир служебного автомобиля не включили аварийную сигнализацию или проблесковые маяки, а также не выставили предупреждающую табличку о произошедшем ДТП.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники нарушили протокол, подвинув мать и ребенка на обочину. В канале напомнили, что правила оказания первой помощи строго запрещают перемещать пострадавших в результате аварии, если нет прямой угрозы их жизни.
Очевидцы отмечают, что девочка после удара плакала и жаловалась на боль в ноге и спине. Ее мать оставалась в сознании, но не могла двигаться.
Читайте также: