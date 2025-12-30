В Химках в новогодние каникулы пройдёт Вечерняя рождественская лыжная гонка
Спортивная школа «Лунёво» пригласила жителей и гостей Химок на XVI Вечернюю рождественскую лыжную гонку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования пройдут 7 января на стадионе «Лунёво» рядом с Гаражной улицей. Выдача стартовых номеров – с 14:30 до 15:30.
Принять участие в гонке могут дети любого возраста, а также родители, друзья и соседи – все, кому близки активный отдых и спорт.
Как отметили в пресс-службе, это не соревнование профессионалов, а праздник движения. Главное – не победа, а участие, радость и атмосфера единства.
