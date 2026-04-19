В Химках в школе «Флагман» стартовал турнир по самбо памяти Николая Краснова
В Химках в школе «Флагман» начался турнир по самбо, посвящённый памяти заслуженного тренера и чемпиона России Николая Краснова. Участниками соревнований стали более 300 человек. Об этом сообщает Regions.ru.
На церемонии открытия прошёл праздничный молебен. В числе гостей присутствовали известные спортсмены и общественные деятели.
Шестикратный чемпион мира, боец ММА Вячеслав Василевский посетил турнир не только как почётный гость, но и как отец двоих юных спортсменов. Он подчеркнул, что всегда поддерживает детей в их начинаниях.
«Соревнования — это всегда волнение и особая атмосфера. Сегодня много ребят, большая конкуренция. Встретил Женю Тищенко, Алексея Олейника. Поэтому могу сказать, что самбо объединяет», — рассказал Вячеслав.В Химках работают несколько спортивных секций, которые готовят будущих самбистов. Занятия проходят на базе спорткомплекса «Родина» (ул. Чкалова, 4А) и в школе № 29 (ул. Совхозная, 16, стр. 6).