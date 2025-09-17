В Химках в третий раз провели Кубок по футболу среди женских команд
На стадионе «Новые Химки» прошло уникальное футбольное противостояние – открытый Кубок Химок по футболу среди женских команд «ДаМы в спорте». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Весной в Химках стартовала женская любительская Лига по футболу. За полгода интерес к этому виду спорта вырос с невероятной скоростью. Сегодняшний Кубок – яркое тому подтверждение. Наши девушки и женщины выходят на поле не только ради игры, а создают сильное сообщество, вдохновляют детей и друзей, показывают, что спорт – стиль жизни», – сказал председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский.
Победу в кубке в категории «начинающие» одержала команда «Грэсма». Среди продолжающих первое место заняла команда «Клин. Боли». Среди опытных футболисток почётный трофей завоевала команда «Аэрофлот».
Проект «ДаМы первые в спорте» уже стал традицией. Соревнования среди женских любительских команд проводят третий год подряд.