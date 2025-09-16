В турнире по дзюдо в Волоколамске приняли участие более 100 спортсменов

16 сентября 2025, 16:45

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Более 100 юношей и девушек в возрасте до 15 лет приняли участие в III турнире по дзюдо памяти заслуженного тренера России Владимира Гарлевского в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Соревнования проходили 13 сентября во дворце спорта «Лама». Участники представляли Московскую, Воронежскую, Тульскую, Калужскую, Ивановскую и другие области.





«Участников приветствовали заместитель главы Волоколамского округа Виктор Тюленев, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева и директор дворца спорта «Лама» Вячеслав Тюрин. А в качестве почётного гостя турнир посетил сын тренера Владимира Гарлевского Иван», — говорится в сообщении.