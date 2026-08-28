В Химках выставили на торги участки для строительства жилья
Участки для жилищного строительства общей площадью 38,5 га выставили на торги в округе Химки. Аукцион проведёт ДОМ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Земля расположена в деревне Поярково и входит в границы проекта комплексного развития территории.
«По условиям проекта на участках предполагается построить 202,8 тыс. квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры, включая детсад и школу не менее чем на 500 мест», — говорится в сообщении.С зоны застройки появится выезд на трассу М-11: это решение уже согласовано. Рядом протекает Клязьма, есть магазины и глэмпинг. Расстояние до МКАД составляет 25 километров.
Приём заявок на участие в торгах продлится до 5 октября.