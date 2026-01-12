В Красногорске поставили на кадастровый учёт новую детско-взрослую поликлинику

12 января 2026, 09:09

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Новая поликлиника для взрослых и детей, построенная на территории жилого комплекса «Новая Рига» в деревне Глухово городского округа Красногорск, получила кадастровый номер. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену. Общая площадь объекта составляет около полутора тысяч квадратных метров.





«На первом этаже расположен гардероб, помещение для колясок, регистратура, кабинеты профилактики, первичной медпомощи, процедурные и прививочные. Есть также фильтр-бокс для приёма пациентов с признаками простуды. На втором этаже находятся кабинеты педиатра, терапевта и узких специалистов», — говорится в сообщении.