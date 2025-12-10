Достижения.рф

В Химках за финансирование экстремистской деятельности осудили блогера Ефремова*

оригинал Фото: Istock / BCFC

Химкинский суд вынес приговор за финансирование экстремистской деятельности блогеру Никите Ефремову*.



Его признали виновным и назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.

«Согласно приговору, Ефремов* является противником действующих органов власти России, а также сторонником деятельности «Фонда борьбы с коррупцией»** и общественного движения «Штабы Навального»***. Находясь на Кипре, в период с 5 августа 2021 года по 13 февраля 2022-го он сделал денежные переводы на счета этих организаций», – говорится в сообщении.
Между тем Московский городской суд 9 июня 2021 года ликвидировал НО «ФБК»**. А деятельность «Штабов Навального»*** была запрещена из-за экстремистской деятельности.

Лора Луганская

