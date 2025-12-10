В Рузе суд арестовал убийцу собственного отца
Рузский суд заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве отца.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
По версии обвинения, в ночь на 7 декабря гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанёс собственному отцу несколько ударов кулаком по голове, а также вилами и хозяйственно-бытовыми ножами – в туловище и шею. В результате потерпевший скончался.
Задержанного обвинили в убийстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
