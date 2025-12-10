В Истре судят организаторов нелегальной миграции, из-за которых погибли 9 человек

10 декабря 2025, 18:28

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

В Истринском городском суде начали рассматривать уголовное дело в отношении четырёх граждан, которых обвиняются в организации незаконного пребывания иностранцев в России.





Кроме того, одному из подсудимых предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.

«По версии обвинения, фигуранты организовали незаконное пребывание не менее 29 граждан Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии. Они размещали иностранных граждан в арендованных домах для их дальнейшего трудоустройства. При этом помещения не были оборудованы системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией», – отмечается в сообщении.