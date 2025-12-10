В Солнечногорске осудили обвиняемую в мошенничестве с муниципальной землёй

10 декабря 2025, 18:14

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

В Солнечногорском суде вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве с муниципальной землёй в Химках.





Об этом говорится в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.



«Согласно приговору, осуждённая и неустановленное лицо приобрели право собственности на чужое имущество – земельный участок кадастровой стоимостью более 12 млн рублей. При этом они обманули должностных лиц Солнечногорского отдела Управления Росреестра по Московской области», – говорится в сообщении.