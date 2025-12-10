В Солнечногорске осудили обвиняемую в мошенничестве с муниципальной землёй
В Солнечногорском суде вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве с муниципальной землёй в Химках.
Об этом говорится в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
«Согласно приговору, осуждённая и неустановленное лицо приобрели право собственности на чужое имущество – земельный участок кадастровой стоимостью более 12 млн рублей. При этом они обманули должностных лиц Солнечногорского отдела Управления Росреестра по Московской области», – говорится в сообщении.Затем мошенники обратили участок в собственность гражданки, причинив своими умышленными действиями материальный ущерб в особо крупном размере администрации городского округа Химки. В итоге женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.